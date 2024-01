Trata-se de uma iniciativa que visa orientar e conscientizar os cidadãos sobre diversas doenças, abordando temas como Câncer, Hanseníase, Hipertensão, entre outros

publicado em 16/01/2024

Meses ganham ‘cores’ em Votuporanga para reforçar campanhas de prevenção a doenças; ‘Janeiro Roxo’ é o primeiro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Secretaria da Saúde de Votuporanga acaba de lançar o cronograma "Saúde 2024: um ano todo trabalhado na prevenção para a população". Trata-se de uma iniciativa que visa orientar e conscientizar os cidadãos sobre diversas doenças, abordando temas como Câncer, Hanseníase, Hipertensão, entre outros, além de promover campanhas sobre doação de sangue, combate às drogas, alcoolismo, autismo, aleitamento materno, suicídio e muito mais.

A cada mês será realizada, de forma gratuita, uma ação preventiva atribuída a uma cor que fará alusão a um tema a ser trabalhado nos Consultórios Municipais.

No próximo mês será a vez do 'Fevereiro Colorido', que abordará a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo; o Dia Internacional da Mulher será comemorado no 'Março Pink', com a Campanha de Mamografia e Papanicolau; no mês seguinte, o 'Abril Colorido' abordará o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e também da Atividade Física; 'Maio Laranja' vai tratar do Dia Mundial da Hipertensão Arterial (pressão alta); e encerrando o primeiro semestre o 'Junho Vermelho' é dedicado ao Mês da Doação de Sangue e Dia da Imunização.

Iniciando o segundo semestre, a Semana de Combate às Hepatites Virais será realizada no 'Julho Amarelo'; o Mês do Aleitamento Materno e Semana Mundial da Amamentação e Primeiríssima Infância serão temas do 'Agosto Dourado'; a Prevenção ao Suicídio vai ser abordado no 'Setembro Amarelo'; os tradicionais 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', serão direcionados à Conscientização sobre o Câncer de Mama, Dia Mundial do Diabetes e Combate ao Câncer de Próstata e Saúde do home, respectivamente; e o 'Dezembro Vermelho' encerrará o cronograma anual com a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Início

A ação terá início com o "Janeiro Roxo", que abordará o Combate e Prevenção à Hanseníase. Para contribuir com o diagnóstico precoce da doença, profissionais dos Consultórios Municipais participarão de capacitação ministrada pela médica dermatologista do SAE (Serviço de Atenção Especializada), Ana Paula Marthos. Também serão realizadas nos dias 29, 30 e 31 deste mês orientação, avaliação e intensificação de busca ativa de pessoas passíveis à doença oportunizando tratamento oportuno e interrupção da cadeia de transmissão.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Saúde, localizada na rua Santa Catarina, nº 3.890 e o telefone é o (17) 3405-9787.

Sintomas