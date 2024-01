Doença é transmitida por meio da exposição de humanos à urina infectada de animais, principalmente, de ratos; Secretaria da Saúde investiga

publicado em 19/01/2024

Ainda não se sabe como a vítima poderia ter contraído a doença, mas geralmente a contaminação acontece em alagamentos (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um idoso, de 61 anos, morreu anteontem em Votuporanga com suspeita de Leptospirose, doença transmitida por meio da exposição à urina infectada de animais, principalmente, de ratos. Conforme apurado pelo A Cidade, José Severino de Araújo estava internado na Santa Casa desde o dia 15, mas não resistiu.

Ainda não se sabe como a vítima poderia ter contraído a doença, mas geralmente a contaminação acontece em áreas de alagamento. A infecção, transmitida pelo contato da pele com a água contaminada, é causada por uma bactéria presente na urina de ratos e outros animais. Por isso, os casos aumentam em regiões afetadas por chuvas e enchentes.

José era morador da rua Tiago Gonçalves Gasi, no bairro Monte Alto. Em nota, a Secretaria da Saúde informou que tem conhecimento do ocorrido e o caso está em investigação.

“Foram enviadas amostras de sangue para o IAL de São José do Rio Preto e aguardamos os resultados. A Vigilância Epidemiológica está levantando locais prováveis da infecção, caso os resultados sejam positivos. Tratando-se de um caso esporádico, visto que a leptospirose não é considerada endêmica no município, as ações serão desenvolvidas caso ocorra a confirmação do caso. No momento, as ações são voltadas a investigação dos possíveis locais de infecção”, diz o documento.

Doença

A leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira, que usa alguns animais, principalmente roedores, como hospedeiros. A doença é transmitida para os seres humanos pela exposição direta ou indireta à urina desses animais. A bactéria invade o organismo através de pequenas feridas na pele, nas mucosas ou em membros que ficam imersos em água contaminada.

Essa doença infecciosa febril aguda pode se manifestar de forma branda, mas há pacientes que evoluem para formas graves. A fase precoce dura aproximadamente de três a sete dias e, geralmente, caracteriza-se pelo aparecimento repentino de febre, acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, anorexia, náuseas e vômitos.

Na fase mais grave, o paciente pode apresentar icterícia – com a cor da pele ficando amarelada - insuficiência renal e hemorragia. Em 2023, o país registrou 2.711 casos da doença. Desse total, 236 pessoas morreram.

José Severino de Araújo foi sepultado no final da tarde de anteontem. Além da suspeita de leptospirose, a Secretaria da Saúde também investiga a hipótese de que o idoso estava com dengue. Ele deixa uma filha.

Prevenção