publicado em 23/01/2024

O evento busca tirar as dúvidas e explicar os benefícios de cada procedimento (Foto: Divulgação/Fiocruz)

A maternidade é uma jornada única e repleta de emoções e a escolha do tipo de parto é uma decisão importante que pode variar de acordo com diversos fatores. A Santa Casa tem desempenhado um papel crucial na promoção da saúde materna, e vai promover um encontro especial para famílias grávidas, visando fornecer informações essenciais e esclarecer as diferenças no processo de parto.

A próxima edição do Encontro de Famílias Grávidas será no dia sete de fevereiro, às 19h, no auditório do RH, com a enfermeira obstetra Gessimária Ramos. O objetivo é oferecer suporte informativo, proporcionando uma compreensão mais abrangente das opções de parto disponíveis e ajudando-as a tomar decisões informadas sobre o nascimento de seus filhos.

Tipos de Parto

A enfermeira vai explicar as diferenças entre os tipos de parto, destacando:

Parto Normal: Esse é o método mais comum, onde o bebê é expelido através do canal de parto de maneira natural. As vantagens incluem uma recuperação mais rápida para a mãe.

Parto Cesárea: Em certos casos, a cesariana pode ser recomendada por razões médicas, como complicações durante a gravidez. Será discutido sobre o procedimento cirúrgico, seus riscos e benefícios.

Gessimária ressaltou que o melhor procedimento é aquele em que a mãe e o bebê se saem bem. “Entretanto, desde que haja condições normais como contração, útero dilatado e neném encaixado de forma correta, o parto normal é a melhor opção. A quantidade de sangramento é muito menor que a cesariana - o que diminui as chances de infecção -, e recuperação é mais rápida, o que deixa a mulher mais independente para levantar e cuidar do recém-nascido. Também é importante lembrar que o normal acontece na hora certa e todo o processo tem um efeito muito interessante que mexe com o psicológico e emocional da mãe, tornando-a mais preparada para a nova fase”, explicou.

Seja qual tipo de parto, a Santa Casa possui toda estrutura necessária. Na Maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS), são 14 leitos e leitos disponíveis na Ala José Delgado (convênios e particulares). O Hospital tem dois quartos PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para parto normal humanizado. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê. Além disso, há salas de cuidados do recém-nascido.

Para maior segurança, a Instituição conta também com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal para atendimentos de bebês prematuros ou que necessitem de cuidados.