Para ele, a situação só não está pior, pois os colaboradores dessa área são verdadeiros heróis

publicado em 24/01/2024

O vereador Nilton Santiago utilizou seu tempo na tribuna da Câmara para enaltecer o trabalho dos agentes de endemias e de saúde (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Em meio ao alerta sobre a possibilidade de um colapso no sistema de saúde em Votuporanga e região em razão da dengue, o vereador Nilton Santiago (MDB) utilizou seu tempo na tribuna da Câmara Municipal para pedir o apoio da população no combate ao mosquito Aedes aegypti e enalteceu o trabalho dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde no município. Para ele, a situação só não está pior, pois os colaboradores dessa área são verdadeiros heróis.

“Na Covid, tivemos médicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros como heróis a frente da pandemia, agora são os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias que lideram esse exército e no seu dia a dia trabalham arduamente para salvar vidas”, comentou o vereador Nilton Santiago.

O vereador destacou ainda que os Agentes de Endemias lideram o combate a doenças transmitidas por vetores e na vigilância ambiental dessas doenças. Numa parceria desse trabalho, os Agentes Comunitários de Saúde trabalham na atenção básica e buscam abranger uma gama ainda mais ampla de ações de saúde.