publicado em 08/12/2023

Agentes de saúde realizarão visitas domiciliares, das 7h às 13h; a partir de segunda, bairro também receberá nebulização (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, divulgou ontem um novo comunicado confirmando o registro de mais três casos de DENV3 (variante rara com sintomas mais graves da dengue), totalizando oito casos até o momento. Se tratam de três mulheres, sendo uma de 10 anos (bairro da região Leste), uma gestante de 23 anos (região Sul) e outra de 41 (região Oeste).

Com as novas confirmações, portanto, já é possível afirmar que o novo sorotipo do vírus já circula em toda a cidade, o que elevou o alerta epidemiológico no município. Todas as pacientes diagnosticadas agora estão em casa, em bom estado de saúde e sendo monitoradas pela Unidade de Saúde referência ou pela Vigilância Epidemiológica.

Desde a confirmação do primeiro caso de DENV3 (sorotipo 3 do vírus da Dengue) em Votuporanga, a Secretaria da Saúde vem reforçando que não é possível falar da gravidade do sorotipo só pelas manifestações clínicas. Afinal, qualquer um dos sorotipos do vírus da Dengue pode causar infecções assintomáticas, leves, graves ou óbitos.

Apesar disso, os dados mostram que os sorotipos 2 e 3 são considerados mais virulentos. “Qualquer um dos sorotipos pode causar dengue grave na primeira infecção, porém, na maior parte das vezes, os casos graves acontecem na segunda ou terceira infecção”, explicou a secretária Ivonete Félix.

Os sintomas são comuns para todas as variantes do vírus, incluindo febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo, entre outros. O importante é se atentar aos sinais de gravidade, como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramentos (nariz, boca, urina ou fezes). Ao perceber qualquer sintoma, a orientação da Secretaria é para que o cidadão procure atendimento médico na unidade de saúde mais próxima.

Prevenção

Em mais uma ação de intensificação no combate à dengue, amanhã, agentes de saúde da Secretaria da Saúde de Votuporanga percorrerão casas do bairro Vila Paes, das 7h às 13h. Na ocasião, os agentes oferecerão orientações de medidas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e farão também a preparação para o bairro receber o serviço de nebulização veicular noturna que ocorrerá nas noites de segunda (11), terça (12) e quarta-feira (13), das 18h30 às 22h.