A Unifev, mantendo um compromisso contínuo com a Santa Casa, estabeleceu-se como uma das grandes parceiras do Hospital, contribuindo para a melhoria dos atendimentos prestados

publicado em 05/12/2023

Atuação de 80 estagiários remunerados e não-remunerados (curriculares) em diversos setores estão entre os compromissos (Foto: Divulgação)

Fundada em 16 de abril de 1950, a Santa Casa de Votuporanga consolidou-se como uma referência ao longo de 73 anos de serviços prestados à comunidade. Tornou-se um centro de referência no atendimento de média e alta complexidades, servindo a uma população estimada em 500 mil habitantes, abrangendo mais de 50 cidades da região Noroeste paulista. Além disso, presta assistência a pacientes de outros estados brasileiros, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Ao longo dessa história, o Hospital filantrópico é um dos mais importantes do interior paulista, atendendo diariamente 76% de seus pacientes por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). São aproximadamente 300 médicos e 1.178 colaboradores atuantes. A Unifev, mantendo um compromisso contínuo com a Santa Casa, estabeleceu-se como uma das grandes parceiras do Hospital, contribuindo para a melhoria dos atendimentos prestados.

Essa colaboração inclui a atuação de 80 estagiários, tanto remunerados quanto não remunerados (curriculares), provenientes das graduações de Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Esses estagiários desempenham suas atividades diariamente em diversas alas, serviços e setores.

A partir dessa parceria também nasceu o Programa de Internato, envolvendo 120 universitários de Medicina da Unifev que estão na Santa Casa. Os estudantes aprendem na prática, através de troca de conhecimento constante com as equipes médicas e contribuindo para a formação profissional contínua do Hospital.

Além disso, a Unifev também promove o repasse de donativos ao Hospital, com campanhas realizadas pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, arrecadados por alunos, colaboradores e comunidade.

“A Unifev é um pilar muito forte. O bom relacionamento da Santa Casa com a Instituição proporciona essa sustentação. Pra Santa Casa, a contribuição dos estagiários e profissionais para os nossos atendimentos é de grande importância, à medida que eles aprendem com o dia a dia aqui no Hospital. Isso faz toda a diferença. Além disso, a Unifev é uma parceria fundamental da Santa Casa, apoiando a realização de ações para a melhoria do Hospital, com ações efetivas de responsabilidade social que transformam nosso cotidiano. Somos muito gratos à Unifev que, sem dúvida, colabora com o crescimento do município de Votuporanga quando se dispõe a investir na saúde beneficiando, diretamente, quem tanto precisa”, ressalta Amaro Queiroz Rodero, provedor da Santa Casa de Votuporanga.

Há pouco mais de cinco meses, o estudante do 6º período de Ciências Contábeis da Unifev, Samuel Mendes Nogueira iniciou o estágio na Controladoria da Santa Casa pelo Programa Uniestágio, e em pouco tempo passou a integrar o quadro de colaboradores do Hospital. “Os professores sempre nos mostram a realidade do mercado de trabalho, as áreas que estão emergindo e o que os profissionais estão buscando dentro da área, nos incentivando pela busca do conhecimento”.

O estudante explica que a Controladoria fornece relatórios para a tomada de decisão dos gestores. “Nós conseguimos levantar relatórios, ver o passado e montar projeções futuras por meio desses dados – internações, custos, ganhos de meses anteriores, provenientes de convênios, SUS ou particular. Na Unifev aprendemos bastante dessa área financeira, contábil, o que nos traz uma base importante a ser aplicada no dia a dia do Hospital”, finaliza.

Apoio da população

Em 2022, a Santa Casa realizou mais de 275,6 mil atendimentos, uma média de 22,9 mil atendimentos por mês, somente Hospital.

A Santa Casa se mantém por meio de repasses da tabela de remuneração de procedimentos do SUS, que cobrem apenas 60% dos custos e está defasada por falta de reajuste. E, a “Campanha Saúde que dá Prêmios”, uma iniciativa promovida pelo Hospital, em parceria com a Unifev e Saev Ambiental é uma importante fonte de recursos para a Santa Casa, o único que atende os pacientes do SUS na cidade.

Toda contribuição realizada por meio da conta de água e esgoto é direcionada para a Instituição, refletindo na manutenção da assistência de qualidade e humanizada.

“A Saev possui 50 mil pontos de ligações de água, e destes, 7,4 mil doam por meio da Campanha, o que representa 15% do total, e precisamos comunicar o quão fundamental essas doações significam, porque são bem empregadas e fazem uma enorme diferença para a Santa Casa. A colaboração da população e da comunidade, seja por meio de doações, voluntariado ou participação em campanhas, desempenha um papel crucial em nosso funcionamento. A Santa Casa inicia cada mês com um saldo deficitário, e é graças a esse apoio contínuo que conseguimos reiniciar nossas atividades. Por isso, buscamos o apoio de todos, pois quanto mais contribuintes, maior será o investimento, resultando em melhorias significativas nos atendimentos do hospital.”, destaca o provedor.

Complexo

A Santa Casa é um Complexo que atualmente administra três Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, Farmácia de Alto Custo, SanSaúde, Hospital e o Núcleo de Atenção à Saúde, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga.

Enquanto Hospital, é referência em atendimentos complexos, como atendimentos de UTI Neonatal, cirurgias cardíacas, ortopedia, cirurgia cardiovascular, UTI Geral, medicina nuclear, ressonância magnética, gestação de alto risco, terapia renal substitutiva entre outros.