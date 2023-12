A iniciativa se deu a pedido da Secretaria Municipal da Saúde, diante do surgimento de casos de DENV3

publicado em 15/12/2023

Treinamento buscou capacitar os médicos e profissionais da saúde para o atendimento de pacientes com o novo sorotipo da dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Médicos, enfermeiros e demais profissionais da rede pública e particular de saúde de Votuporanga passaram nesta semana por uma capacitação oferecida pelo Governo do Estado sobre o Manejo Clínico e Ambiental da Dengue e o cenário atual da doença. A iniciativa se deu a pedido da Secretaria Municipal da Saúde, diante do surgimento de casos de DENV3 (variante rara e com sintomas mais graves da dengue).

O encontro ocorreu no auditório do Sest/Senat e foi dividido em duas turmas, sendo uma no período da manhã e outra à tarde. Também participaram da capacitação profissionais de Saúde de Floreal, Valentim Gentil, Cardoso, General Salgado e Álvares Florence.

Segundo a secretária da Saúde, Ivonete Félix, o momento é de alerta e atenção máxima. “Em 2019 vivemos uma grande epidemia de dengue em Votuporanga e prevemos que essa situação pode vir a se repetir novamente com a chegada do novo sorotipo da doença. Para isso, precisamos estar preparados no atendimento inicial desses pacientes, com o diagnóstico rápido e preciso para evitar o agravamento dos sintomas”, disse a secretária, durante fala de abertura da capacitação.

A médica infectologista dra. Regina Silvia Chaves de Lima falou sobre todos os estágios da doença, sinais de alerta, públicos de risco e classificações dos tipos de pacientes. Em seguida, Mônica Regina Bocchi, do Grupo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde

apresentou um panorama do cenário atual da Dengue no Estado de São Paulo e no município.

Por fim, as profissionais da Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga, Lívia de Souza Arado, que é enfermeira Vigilância Epidemiológica; e Paula Daiane Lima, da Vigilância Ambiental, falaram sobre a Unidade Sentinela de Arboviroses, o isolamento do DENV3 na cidade e as ações ambientais que estão sendo realizadas.

Mutirão

Neste sábado (16), o Mutirão contra a Dengue será no bairro Cecap II. Agentes da Secretaria da Saúde de Votuporanga percorrerão as casas das 7h às 13h, para eliminação de criadouros e orientações de medidas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“É de extrema importância que a população deixe os agentes realizarem o trabalho para controle da doença no município e, acima disso, cuide do seu quintal para eliminar objetos que possam acumular água. Estamos vivendo dias de intenso calor e com chuvas volumosas, combinação perfeita para a proliferação dos mosquitos transmissores da doença”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Sintomas