publicado em 14/12/2023

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga realizou um encontro com condutores de transporte (Foto: AME)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem como visão ser referência em qualidade de gestão, promovendo a integração com a rede de atenção à saúde.



No fim de novembro, a unidade realizou o VIII Encontro com Condutores de Transporte Público de Saúde, fortalecendo ainda mais a relação da equipe com os motoristas, com o objetivo de garantir o atendimento dos pacientes de forma efetiva e integral, evitando a perda de vaga de consultas e exames ofertados por atrasos e/ou falta de documentos.

Participaram 18 profissionais, entre agendadores, condutores e coordenadores dos setores de Transporte dos municípios que compõem o colegiado de Votuporanga e Fernandópolis.

A gerente administrativa do AME, Marilza Cardi, deu as boas-vindas. “Estamos à disposição de vocês para juntos ajudarmos o nosso usuário a ter seu atendimento que é de direito. Queremos que eles saibam a importância de trazer documentos, guias, não atrasar, para que possamos efetivar a assistência. Estas reuniões são necessárias para fortalecer o relacionamento com a rede de saúde e, assim, melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes SUS”, afirmou.

Na programação, a médica reumatologista Dra Lilian Ferreira falou sobre a higiene do sono e os hábitos saudáveis para um descanso sadio. Já a supervisora de Enfermagem, Claudia Canela, explicou sobre o projeto “Filho que ama, leva o pai ao AME”, com foco na saúde do homem.

A fonoaudióloga Monalysa Sette discutiu sobre saúde audiológica e, para finalizar a ação, Juliana Garcia (Matriciamento) e Priscila Sousa (Humanização) apresentaram processos e fluxos ambulatoriais e as interações no cotidiano de trabalho dos condutores.

Os participantes receberam uma lista com as verificações necessárias para serem checadas no momento do embarque dos pacientes e acompanhantes nos serviços de transporte de saúde: apresentação de documentos (RG, CPF, cartão Sistema Único de Saúde – SUS), guia de encaminhamento para consultas; exame; realização da preparação para exames; resultado das avaliações; entre outros.