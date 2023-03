Foram solicitadas verbas em visitas a vários ministérios e gabinetes de deputados federais

publicado em 29/03/2023

Wartão aproveitou livre trânsito em Brasília para apresentar pedidos; na foto ele está ao lado de Pedro Lopes, chefe de gabinete (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O ex-vereador e liderança regional do PSB, Wartão Santos, teve nesta semana uma produtiva viagem a Brasília, onde protocolou pedidos de vários recursos para a manutenção dos trabalhos das entidades assistenciais de Votuporanga. Foram solicitadas verbas em visitas a vários ministérios e gabinetes de deputados federais.

Segundo Wartão, a visita teve o intuito de buscar colaborar com as entidades assistenciais que prestam serviços inestimáveis para a população. “Aproveitei a confiança e amizade da minha posição como representante regional do PSB para solicitar recursos e a inclusão de Votuporanga em projetos que farão toda a diferença na vida da nossa população mais carente”, disse.

Wartão protocolou no Palácio do Planalto, aos cuidados de Pedro Lopes, chefe de gabinete, a solicitação para que Votuporanga seja beneficiada no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Ele também teve reunião no gabinete do Ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para que todas entidades possam fazer parte do Programa que Combate Fome (PAA).

Em outro momento, Wartão também foi bem-recebido no gabinete do deputado federal e vice-líder no Congresso, Jonas Donizetti, onde aproveitou para solicitar a inclusão de todas as entidades sociais da cidade nos programas do Governo Federal. Solicitou também a liberação de recursos via emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para investimentos, estruturação de projetos e manutenção das atividades IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, polo de Votuporanga).

Ministério da Educação

Wartão também destaca que teve portas abertas e reuniões no MEC (Ministério da Educação). “Estivemos reunidos com Rachel Moreira, chefe de gabinete do ministro da Educação, Camilo Santana, para incluir o projeto da Robótica do Lar frei Arnaldo, que é destaque com seus excelentes resultados, bem como a inclusão da Recanto Tia Marlene na iniciativa que visa contratação de professores para atender crianças portadoras do espectro autista”, comentou.

Wartão Santos também apresentou solicitações para melhorias nas condições do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, polo de Votuporanga), com reajuste do recurso repassado para manutenção de suas atividades, com o investimento para abertura de novas turmas e salas de aulas, bem como ampliação dos cursos oferecidos gratuitamente pelo Instituto.