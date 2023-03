Apesar de ter perdido fora de casa, a equipe contou com muita sorte por conta do resultado adverso do Audax, que foi para a lanterna da tabela

publicado em 13/03/2023

A Votuporanguense escapou de um fim de torneio mais horrendo, por conta da derrota do Audax (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Mesmo com o resultado negativo fora de casa, a Votuporanguense contou com muita sorte para a disputa da última etapa da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. Tudo isso por conta da derrota do Audax para o Bandeirante de Birigui, que foi para na lanterna da tabela.

O Audax na última rodada também dependia do resultado para escapar da degola, isso porque o time estava com 12 pontos e se vencesse passaria a Votuporanguense, que está com 14 pontos, e assumiria a atual posição do time no campeonato.