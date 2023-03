Em um primeiro momento, o programa chamado Unifev Office será destinado aos profissionais recém formado

publicado em 29/03/2023

Centro Universitário de Votuporanga disponibilizará espaços de escritórios com o intuito de contribuir efetivamente no início da carreira profissional (Foto: Unifev)

A Unifev lançou o primeiro espaço co-working gratuito para os egressos que estão iniciando suas carreiras profissionais neste ano de 2023. Em um primeiro momento, o programa chamado Unifev Office será destinado aos profissionais dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Nutrição e Psicologia, formados em 2022.

O objetivo do projeto é possibilitar ao recém-formado um importante suporte logo no início da carreira, disponibilizando estrutura física adequada para a organização do seu primeiro ambiente de trabalho.

A cerimônia de lançamento foi realizada no auditório da Cidade Universitária e contou com as presenças do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio; do diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; do diretor vice-presidente, Cláudio Luis Romeiro; do coordenador do Núcleo do Egresso, Prof. Me. André Teruya Eichemberg, de coordenadores dos cursos assistidos pelo Unifev Office, professores, último anistas e egressos das turmas de 2022.

“A Unifev, preocupada não apenas com a formação de seus alunos, quer também dar oportunidade para os recém-formados no mercado de trabalho. O programa favorece a prática dos conhecimentos adquiridos, enaltece o espírito empreendedor e contribui com a qualificação profissional”, explica Gastaldon.

De acordo com o diretor-presidente da FEV, um dos objetivos da Instituição é de também apoiar os alunos que estão seguindo para o mercado de trabalho. “Nós sempre tivemos a ideia de que a Unifev precisa fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Compreendemos que um estudante que passou aqui quatro ou cinco anos estudando e lutando, chegando em casa muitas vezes de madrugada, precisa ter a oportunidade de exercer seu tão sonhado diploma. Por isso, a Unifev dará esse suporte, para que eles possam se posicionar no mercado de trabalho, e assim, abrir o seu próprio espaço, o seu próprio escritório”, disse Gianoti.

“Nós da diretoria estamos muito contentes em dispor, por meio desse programa, um início de carreira mais promissor, principalmente naquele momento em que a grande maioria está procurando seu lugar no mercado de trabalho. Essa ideia surgiu com o objetivo de oferecer um espaço para começar a fazer networking, atender clientes e realizar as atividades pertinentes ao negócio, ainda dentro da faculdade”, destacou um dos idealizadores do Unifev Office, o diretor vice-presidente da FEV, Claudio Luis Romeiro.

Em sua fala, o coordenador do Núcleo de Egresso, ressaltou a relevância de programas que incentivam os recém-formados nesta primeira etapa profissional. “Obviamente que durante a graduação o aluno absorve um conteúdo mais teórico e quando ele se forma é natural que fique perdido em relação ao mercado, ao abrir um escritório, por exemplo. Oferecer esse apoio nos primeiros anos é fundamental, principalmente com uma estrutura de escritório como esta, disponibilizada gratuitamente para os egressos. Nosso objetivo é ampliar o projeto nos próximos anos”, finalizou Eichemberg.

Programa

O Unifev Office funcionará nas dependências dos dois câmpus, e os profissionais terão à disposição salas para atendimentos, mobiliário funcional, energia, instalação de internet, ar-condicionado, além de espaço de recepção com atendente para controle de suas próprias agendas.

O programa é desenvolvido pelo Núcleo do Egresso da Unifev, em parceria com a reitoria, e mantido pela FEV.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de abril (segunda-feira) pelo portal unifev.edu.br/unifevoffice.