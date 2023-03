Criminoso foi flagrado com diversas porções de entorpecentes menos de quatro meses depois de deixar a prisão pelo mesmo crime

publicado em 14/03/2023

Liberado da prisão, em vez de buscar a ressocialização o bandido decidiu traficar e voltou para a cadeia (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na terça-feira (14) um traficante que não pretende sair tão cedo mundo do crime. Isso porque o acusado, que deixou a cadeia há pouco menos de quatro meses, foi flagrado novamente com drogas e vai voltar para trás das grades de uma cela.

De acordo com o registro policial, equipes de Força Tática faziam patrulhamento pelos bairros Palmeiras II e Sonho Meu, para coibir os crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, quando receberam informações de que um indivíduo que havia saído recentemente da prisão, estaria traficando nas imediações da Praça do Sonho Meu.

Os militares, então, prosseguiram com as diligências e se depararam com o suspeito saindo de um corredor que levava a uma casa de fundos. Ao avistar as equipes da PM, ele tentou retornar rapidamente para o corredor, mas acabou sendo abordado antes de conseguir fugir.

Na busca pessoal foram encontrados R$ 100,00 em dinheiro e uma grande porção de cocaína. Dentro da casa, após a revista, foram localizadas mais drogas, cocaína, maconha e crack, além de utensílios para o preparo das drogas para venda.