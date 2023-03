O caso aconteceu neste fim semana e ele foi identificado nas proximidades do Velório Municipal

publicado em 20/03/2023

A Polícia Militar de Votuporanga flagrou um traficante que levava o próprio filho para disfarçar venda de drogas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um traficante que levava o próprio filho durante as vendas de drogas, na zona Sul da cidade. O caso aconteceu neste fim semana e ele foi identificado nas proximidades do Velório Municipal pela Força Tática da cidade.

De acordo com a ocorrência, a PM viu o homem de bicicleta com a criança, andando pela zona Sul e notou que no momento em que ele percebeu a presença da equipe policial ele entrou na praça do velório e tentou fugir. O ato configurou uma atitude suspeita e com isso ele foi acompanhado, caiu com a bicicleta e a criança, e nessas circunstâncias é que foi abordado.

Após busca pessoal foi encontrada uma porção grande de maconha, quantia de R$ 202 em dinheiro e um celular. Ele confessou o crime de tráfico e levou a equipe até sua residência, onde mostrou guardava a droga enterrada, sendo que ao vistoriarem o local encontraram enterrado um recipiente contendo uma balança de precisão e mais onze porções de maconha.