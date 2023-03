Um ônibus com pelo menos 45 torcedores sairá de Votuporanga com destino a cidade do adversário

publicado em 10/03/2023

Um ônibus com pelo menos 45 torcedores sairá de Votuporanga com destino a Barretos, para apoiar a Alvinegra (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

A TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) preparou uma caravana para apoiar o CAV neste jogo "decisivo" da equipe, no domingo (12), contra o Barretos. Um ônibus com pelo menos 45 torcedores sairá de Votuporanga com destino a cidade do adversário, para apoiar a Alvinegra neste momento importante.

Sem apoio de terceiros, os torcedores se organizaram e realizaram uma rifa para custear a ida até Barretos. Para isso todos os interessados em acompanhar o jogo precisaram vender números da rifa para garantir o custeio e conseguirem apoiar o CAV.