As assembleias, na cooperativa, ocorreram entre os dias 27 de fevereiro a 25 de março

publicado em 28/03/2023

Foram 17 encontros que ocorreram no formato presencial tiveram o objetivo de dar transparência ao ciclo de ações realizadas em 2022 (Foto: Divulgação)

Como forma de manter o ciclo do cooperativismo vivo, por meio da participação ativa de associados, as cooperativas que compõem o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizam assembleias anuais para apresentarem seus resultados de 2022 e definirem os rumos do negócio para 2023. As assembleias, na cooperativa, ocorreram entre os dias 27 de fevereiro a 25 de março.

Os encontros são importantes oportunidades para que o associado coloque em prática o seu papel de dono, exercendo por meio do voto a sua participação nas definições pautadas para este ciclo. Em 2022, as assembleias da Sicredi a Planalto das Águas PR/SP tiveram a participação de 2.693 associados de maneira presencial. Encerrando o ciclo de deliberação com a Assembleia Geral Ordinária, que ocorreu em formato híbrido e abrangeu os coordenadores de núcleo da região do Paraná e região Noroeste Paulista.

O Presidente da cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP, Fabio Peterlini, sinaliza o excelente caminho traçado pela cooperativa Planalto das Águas PR/SP no ano de 2022: “Conquistamos resultados promissores no último ano. E finalizando esse período de assembleias pudemos exercitar um dos princípios do cooperativismo que é a Gestão Democrática. Queremos ouvir nossos associados, nosso método de trabalho é entender para atender, de forma justa e humana”.

Durante as assembleias foram abordados assuntos como prestação de contas, eleição do conselho fiscal e direcionamento do resultado de 2022, de R$ 27 milhões. Neste sentido, 18,55% serão distribuídos aos associados de forma proporcional à utilização de produtos e serviços ao longo do ano, e o montante de R$ 2,3 milhões de reais serão destinados ao FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) com ações de impacto positivo desenvolvidas pela cooperativa, como o Comitê Jovem e Comitê Mulher, programas Crescer e Pertencer, Programa União Faz a Vida, treinamentos e formações para dirigentes, diretores, conselheiros e colaboradores, reuniões de coordenadores de núcleo e viagens técnicas.

Resultados gerais