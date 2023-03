O evento juntou os integrantes da comunicação da cidade em um bate-papo sobre comunicação digital e para a divulgação da nova campanha

publicado em 14/03/2023

Reunidos no auditório do Senac Votuporanga, a imprensa acompanhou o lançamento da campanha (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O Senac Votuporanga reuniu na terça-feira (14) pela manhã todos os integrantes dos veículos de comunicação do município para um bate-papo comandado pelos profissionais da Gerência de Comunicação e Relações Institucionais do Senac São Paulo, sobre redes sociais, e para a divulgação da nova campanha de cursos para 2023.

A imprensa teve uma experiência sobre os métodos de ensino e como o Senac educa, o bate-papo com Rafael Bonvenuto e Davi Gasparotti, de São Paulo e foi oferecido também uma sessão de Quick Massage, além de um tour guiado pela unidade e as novidades para 2023.

“A ideia é estreitar o relacionamento, conversamos com algumas pessoas de veículos de comunicação e pesquisamos um tema, que foi as redes sociais. Trazemos para apoiar o trabalho da imprensa como um todo e que fosse um momento de diálogo e integração entre os profissionais”, disse Elaine Godoi gerente da unidade do Senac de Votuporanga.

Com o slogan “Quer saber? Senac!”, a instituição abriu as portas para democratizar a educação, mostrar que ela deve ocupar todos os espaços e ser fonte realizadora de sonhos, que faz valor ao estudante de ser o que quiser.

“É uma campanha do estado e foi lançada, aqui foi a primeira mão, ao vivo e a cores para trazer essa campanha para Votuporanga e região. O objetivo é chegar às pessoas, para que elas estudem, além de levar a mensagem para as pessoas que querem estudar, que no Senac elas têm esse apoio”, completou ela.