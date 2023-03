A ação contou com apresentações culturais e também prestação de serviços oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga e parceiros

publicado em 08/03/2023

Ação voltada ao público feminino contou com apresentações culturais e prestação de serviços da Prefeitura e parceiros (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A segunda edição do ‘Conecta Mulher’, evento realizado pelo Fundo Social de Solidariedade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, reuniu centenas de mulheres na Concha Acústica ontem pela manhã. A ação contou com apresentações culturais e também prestação de serviços oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga e parceiros.

O ‘Conecta Mulher’ foi comandado pela primeira-dama Rose Seba, e contou com a participação do prefeito Jorge Seba, das secretárias municipais Andréa Thomé, Ivonete Félix do Nascimento, Janaina Silva, Meire Regina de Azevedo e Tássia Coleta representando as pastas municipais, além das das vereadoras Edinalva Azevedo, Jezebel Waideman e Sueli Friósi, representando a Câmara Municipal. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Kélvilin Anahí Gonzales Sábio, e o presidente da Câmara, Daniel David também participaram do ato.

O foco da ação foi voltado para homenagear a mulher, mas toda a população pôde conferir inúmeros serviços disponíveis por meio das pastas municipais, como assistência social, cultura, desenvolvimento econômico, direitos humanos, educação, esportes, saúde, trânsito, segurança e transporte, entre outros, com o objetivo de fazer com que as mulheres possam ter conhecimento desses acolhimentos e se sentirem ainda mais seguras e preparadas para serem quem quiser.

Entre as ações desenvolvidas, houve testagem rápida e orientações sobre IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis), distribuição de autoteste de HIV e Sífilis, instruções sobre exame preventivo de Papanicolau, atendimento estético, exposição fotográfica ilustrando a luta e superação de mulheres com diagnóstico oncológico, saúde bucal, aula de alongamento, orientações sobre direitos das mulheres e programas sociais, oportunidade de trabalho por meio dos programas EmpregaVotu e Votuporanga em Ação, distribuição de mudas frutíferas e bate-papo sobre inteligência emocional e empreendedorismo feminino, além da distribuição de bombons.