No dia em que se celebra a data, a médica Dra. Juliana Cattarucci, falou sobre os cuidados que elas devem ter no dia a dia

publicado em 07/03/2023

A médica votuporanguense Juliana Cattarucci, que é ginecologista e obstetra separou algumas dicas importantes para as mulheres (Foto: SanSaúde)

Franclin Duarte

Hoje, Dia Internacional da Mulher, um assunto volta a entrar em evidência: a saúde da mulher. Neste assunto, a médica votuporanguense Juliana Cattarucci, que é ginecologista e obstetra do SanSaúde, é especialista e separou algumas dicas importantes para as mulheres de Votuporanga.

Segundo ela, dar atenção ao bem-estar e à qualidade de vida faz toda a diferença. Assim, é possível aumentar sua expectativa de vida e melhorar o seu dia a dia. Acompanhe a entrevista.

Em qual idade a mulher deve-se começar a ir no ginecologista?

É recomendado que as consultas com o ginecologista comecem logo após a primeira menstruação ou para adolescentes que não menstruaram até os 16 anos.

Porque é importante ir ao médico antes de iniciar a vida sexual?

Manter consultas regulares com o ginecologista é importante não somente antes de iniciar a vida sexual, mas sim desde a primeira menstruação. Podemos orienta-las sobre eventuais dúvidas, quanto métodos anticoncepcionais, métodos de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, como usar corretamente preservativo masculino e feminino, enfim podemos cuidar em todas as fases da vida.

Qual periodicidade de cada exame? E a consulta deve ser feita anualmente?

Consultas ginecológicas devem ser realizadas pelo menos uma vez ao ano. “A solicitação de exames depende da idade, fatores de risco, se já foram identificadas alterações (acompanhamento) e de eventuais queixas da paciente”, explicou a dra.

Em geral, os exames de rotina são: Colpocitologia Oncótica (conhecido como Papanicolau), indicado para mulheres a partir de 25 anos de idade para rastreamento de câncer de colo de útero. Deve ser feito por dois anos seguidos e, se o resultado não der nenhum tipo de alteração, as próximas coletas devem ser feitas a cada três anos.

Mamografia: indicada a partir dos 40 anos anualmente pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e pelo Ministério da Saúde indicada a partir dos 50 anos a cada 2 anos, a realização do exame antes dessa idade, caso a paciente tenha algum fator de risco.

Ultrassonografia transvaginal: solicitada quando a paciente está com alterações no ciclo menstrual, dores pélvicas, queixas de infertilidade ou se está na menopausa para verificação do endométrio (mucosa que reveste o útero) e ovário.

Outros exames também podem ser solicitados, como a Densitometria Óssea, que identifica o risco de osteoporose, sorologias: exames de sangue para identificação, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis (DST) entre outros a depender da idade e queixa de cada paciente.

Qual a importância de fazer exames preventivos?

São fundamentais para manter a saúde em dia. O principal objetivo é ajudar na detecção e na prevenção do surgimento de doenças como o HPV, candidíase, câncer de mama ou de ovário, entre outras.

A mulher na menopausa deve ir ao ginecologista?

Com certeza, para o grupo de mulheres que já entraram na fase da menopausa, o ideal é manter maior vigilância com a saúde. Por isso, a orientação é ir ao ginecologista ao menos uma vez ao ano. Porém, aquelas que fazem terapia de reposição hormonal podem se consultar em intervalos menores.

Quais os cuidados que a mulher deve ter para ter uma saúde melhor?