A doação feita pela conta de água é revertida em benefícios para os pacientes do SUS

publicado em 29/03/2023

Por meio da campanha “Saúde que dá Prêmios”, Hospital entregou uma televisão e dois celulares (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, é uma importante fonte de arrecadação de recursos para o Hospital. A doação feita pela conta de água é revertida em benefícios para os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), em atendimentos com qualidade e humanização.

Nesta última edição, o bairro Jardim Monte Alto foi contemplado. A moradora Andressa Cassia Gonçalves, que reside na Rua Antonio Fortunato Sandrin, foi sorteada e ganhou uma televisão nova.

Andressa contou que participa da iniciativa há 10 anos. “Recebi uma ligação, perguntando se eu queria colaborar com o Hospital. Eu topei, porque tanto eu quanto minha família já precisamos da Instituição e o serviço é de qualidade. Os enfermeiros são verdadeiros anjos”, disse.

A vizinha, que também aderiu a campanha, Silmara Zarpelão Esteves Fernandes, recebeu um celular. “Eu acho que todo mundo deveria ajudar, colaboro há anos. Quem puder, participar, seria importante para o Hospital”, disse. Sonilda Barbosa foi a outra contemplada com o celular.

A campanha

Contribuir com a campanha “Saúde que dá Prêmios” é simples: o cadastro pode ser efetuado junto à Captação de Recursos da Santa Casa (3405 9133, ramal 2378) ou pelo 0800 770 19 50, na Saev Ambiental. Doando na conta de água o morador já está automaticamente cadastrado para concorrer aos prêmios sorteados.