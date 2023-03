Convênio firmado entre o município e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado prevê um investimento de R$ 2,9 milhões

publicado em 29/03/2023

O programa visa simplificar a vida do agricultor através de melhorias para beneficiar a produção; investimento é de R$ 2,9 milhões (Foto: Governo de SP)

Franclin Duarte

Um convênio firmado entre a Prefeitura de Votuporanga e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo irá garantir a recuperação de mais de 20km de estradas rurais do município. Trata-se do programa Cidadania no Campo – “Rotas Rurais” (melhor caminho), que contará com um investimento de mais de R$ 2,9 milhões.

O programa visa simplificar a vida do agricultor através de melhorias para beneficiar a produção agropecuária e também a trafegabilidade nessas vias, buscando mitigar os efeitos erosivos e oferecer manutenção de estradas municipais rurais, visando a preservação de recursos naturais.

“Votuporanga será contemplada novamente com o programa e dá um grande salto no investimento do setor que se beneficia e avança para um desenvolvimento essencial para agricultura da nossa região, dinamizando assim, a força que vem do campo, da terra da gente”, comemorou o prefeito Jorge Seba (PSDB).

Serão contemplados 20,5 km de estradas rurais em Votuporanga por meio de dois convênios celebrados com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

As estradas a serem contempladas são: a VTG-157 – próxima ao Córrego do Barreiro, por onde a obra iniciará com previsão para 15 de abril; VTG-423 – próxima ao CPVA; VTG-371 e 446 – próxima ao Banespinha e a VTG-419, 421 e 422 – acesso à Estação de Tratamento de Esgoto.