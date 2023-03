Na ocasião, os servidores Denis Damião e Raniélle Mendonça aplicaram o curso “Da celebração da parceria à prestação de contas”

publicado em 09/03/2023

Treinamento abordou questões sobre repasses de recursos públicos e orientações técnicas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Departamento de Prestação de Contas da Prefeitura de Votuporanga realizou uma capacitação com as entidades beneficentes no auditório do Parque da Cultura. Na ocasião, os servidores Denis Damião Oliver do Nascimento e Raniélle Mendonça Munhoz de Lima aplicaram o curso “Da celebração da parceria à prestação de contas”.

No decorrer do treinamento, foram abordados os seguintes temas: Responsabilidade sobre os recursos repassados; Improbidade administrativa no 3º setor; Formalização da parceria; Plano de trabalho; Portal da transparência; Execução e prestação de contas dos recursos repassados de acordo com a Lei 13.019/2014 e Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Na ocasião, os profissionais apresentaram também o novo Manual de Prestação de Contas e esclareceram dúvidas dos participantes.

No município

Em Votuporanga, as entidades estão recebendo, desde janeiro, o repasse de R$ 12 milhões que segue até o mês de dezembro. Os recursos são de origem do município, do Estado e também da União.