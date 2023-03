Os convocados são para as mais variadas secretarias cargos e salários, tanto de nível fundamental, como médio e superior

publicado em 21/03/2023

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria Municipal de Administração, convocou entre ontem e anteontem mais de 90 candidatos aprovados no concurso público de 2022 e mais cinco remanescentes do certame de 2017. Os convocados são para as mais variadas secretarias cargos e salários, tanto de nível fundamental, como médio e superior, e devem se apresentar para tomar posse, sob pena de serem desclassificados.

O maior número de convocações foi para a secretaria Municipal da Educação. De uma só vez foram convocados 25 professores (24 PEB I e um PEB II), duas educadoras infantis, e 40 Técnicos em Educação (que acompanham crianças com necessidades especiais). Para este último foram convocados ainda mais oito aprovados em um processo seletivo aplicado no início de 2022.

Foram chamados para tomar posse também mais seis motoristas, uma assistente social, dois médicos, duas enfermeiras, uma psicóloga, uma nutricionista, técnicos em administração, técnicos de apoio odontológico, engenheiro, técnico esportivo, agente operacional, dentre outros.

Homologação

Além da convocação dos aprovados no concurso de 2022, a Prefeitura publicou também a homologação e classificação final do último edital do certame, o de Agente Comunitário de Saúde para todos os bairros. Esta homologação foi diferente das demais, uma vez que o edital previa a obrigatoriedade da realização de um curso introdutório.

Mais concurso

Enquanto a Prefeitura segue com a convocação dos aprovados nas provas aplicadas em 2022, a Consulpam, empresa contratada pela Administração Municipal, inicia os preparativos para a realização de mais um Concurso Público na cidade. Ao todo, serão oferecidas mais 206 novas vagas divididas em cargos de nível fundamental, médio e superior.

De acordo com o processo licitatório, o maior número de vagas será para os cargos de Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico, ambos exigem nível superior e oferecem salários de mais de R$ 5 mil. Já para nível médio serão abertas mais vagas para Agente de Combate às Endemias, Educador Social, Inspetor de Alunos, dentre outras.

Também serão abertas diversas vagas para nível fundamental, principalmente para os cargos onde não houve concorrentes ou aprovados no concurso aplicado em 2022. É o caso dos cargos de Agente Operacional nas áreas de Carpintaria, Borracharia e Marcenaria, dentre outros.