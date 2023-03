O flagrante aconteceu na noite de quarta-feira (15), na zona Norte de Votuporanga; duas pessoas foram presas no local

publicado em 16/03/2023

Os homens foram presos na noite de anteontem na zona Norte do município, em uma casa no bairro Pró-Povo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante dois traficantes em uma espécie de “fast food” do tráfico. Os homens foram presos na noite de quarta-feira (15) na zona Norte do município, em uma casa no bairro Pró-Povo e com eles foram encontradas porções de crack e uma quantia em dinheiro.

De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pelas adjacências do local onde foram flagrados dois indivíduos comprando drogas em uma residência, onde pagavam e recebiam as drogas pela janela lateral da casa, como se fosse um “fast food”.

Os dois foram abordados assim que deixaram o local e submetidos a busca pessoal, sendo localizado uma porção de droga que haviam acabado de comprar. Na sequência eles foram liberados.

Os policiais, então, fizeram vistoria na casa e por lá encontraram os dois traficantes, já conhecidos nos meios policiais pelos crimes de tráfico de drogas, furto e porte ilegal de armas. Foram encontradas com os indivíduos mais porções de drogas, uma quantia expressiva em dinheiro e apetrechos usados para preparar e armazenar as drogas.