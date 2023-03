As apresentações da banda “Cria Junto” e o show “Siga Na Fé” de Marcio Zarsi, no Centro de Convenções

publicado em 15/03/2023

O projeto, Palco das Artes – Música Itinerante vem em dose dupla com a banda “Cria Junto” e o show de Marcio Zarsi (Foto: Divulgação)

Cultura

Franclin Duarte

O projeto, Palco das Artes – Música Itinerante, irá movimentar Votuporanga mais uma vez nesta sexta-feira (17). A iniciativa, que busca promover a interação e aperfeiçoamento com profissionais do segmento musical que se completam entre si, vem em dose dupla com apresentações da banda “Cria Junto” e o show “Siga Na Fé” de Marcio Zarsi, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo, a partir das 20h, com entrada gratuita.

A banda “Cria Junto” é formada pelo trio Barbara Faria, Evandro Angelluci e Luana de Souza, todos de Fernandópolis. O show, “Gentileza é Moleza” é um mescla das artes da música, teatro e dança com ludicidade e brincadeiras com o intuito de fortalecer o afeto entre as pessoas, a fim de incentivá-las a trazer isso para o seu cotidiano.

A intenção é fazer o público rir, se emocionar, se abraçar, interagir entre si e principalmente olhar o próximo como semelhante e levar em seu coração essa memória afetiva para praticar em sua casa e no meio ao qual está inserido. Respeito, afeto e inclusão são temas abordados neste show que começa às 20h.

Em seguida, O show “Siga na Fé” às 21h traz, para o palco, a energia do “tocar ao vivo”, com Marcio Zarsi e banda e muita emoção para rolar para toda família.

Depois de uma longa caminhada de 365 dias compondo, gravando, criando arranjos vocais e instrumentais, mixando, masterizando e postando nas redes diariamente, Marcio Zarsi dá vida à uma nova etapa desse grandioso projeto: o show do primeiro disco.

Em fevereiro de 2021, meio ao caos do “fique em casa” gerado pela Covid-19, Zarsi compôs e gravou o disco inteirinho, no seu home estúdio.

De uma canção por dia, numa rotina que tem início com a música tema do álbum, “Siga na Fé”, e termina com “Acorda, Moleque”, o disco é formado por 28 canções.O objetivo do projeto é promover a interação e aperfeiçoamento com profissionais do segmento musical que se completam entre si.