Processo de revitalização da Emílio Arroyo irá entrar em uma das etapas mais aguardadas pelos moradores e comerciantes da região

publicado em 20/03/2023

Após a revitalização completa da Avenida Emílio Arroyo Hernandes a ideia é que a via se torne um novo cartão postal da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Avenida Emílio Arroyo Hernandes, mais conhecida como Avenida do Pozzobon, será transformada em um verdadeiro canteiro de obras os próximos dias. Isso porque serão iniciadas três novas etapas do projeto de revitalização, em breve, dentre elas uma das mais aguardadas, que é a construção da ciclovia no canteiro central e a abertura de novas vagas de estacionamento.

Como já noticiado pelo A Cidade, por se tratar de uma obra grandiosa em uma via relativamente antiga da cidade, o projeto precisou ser “fatiado” em diferentes frentes de atuação. A ideia é que transformação da região em cartão postal cause o menor transtorno possível para os moradores e comerciantes.

A avenida precisará de diversas intervenções técnicas, que vão muito além do embelezamento, principalmente em relação à drenagem, galerias e adutoras de água muito antigas e que precisam ser substituídas. Uma dessas intervenções já deve ser iniciada em breve, que é a construção de galerias de águas pluviais na própria avenida, na rua Leonardo Commar e também Avenida Dr. Mário Pozzobon, o que visa acabar com os problemas de alagamento na região.

O processo licitatório desta fase, orçada em pouco mais de R$ 2 milhões, aconteceu no último dia 9, e segue agora nos demais trâmites burocráticos e posterior emissão da ordem de serviço e início dos trabalhos.

Paralelamente a isso, a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) já licitou também a contratação de empresa para a execução da obra de substituição da adutora de interligação entre os Sistemas ETA e zona Norte, nos trechos da rua Marcelino Pires Bueno, Avenida Emilio Arroyo Hernandes e Avenida Brasil.

Sem a realização desta obra, segundo a secretária municipal de Planejamento, Tássia Gélio Coleta Nossa, seria impossível realizar as demais etapas da revitalização, uma vez que essa adutora é muito antiga e não resistiria a ação dos maquinários no local. A ordem de serviço para a obra já foi emitida e os trabalhos no local já devem ser iniciados.

Mais aguardada

Enquanto essas duas etapas caminham para o início das obras, a Prefeitura abriu também o processo de licitação para a contratação da empresa que irá realizar uma das fases mais aguardadas pelos moradores e comerciantes da região: a construção da ciclovia e a abertura de vagas para estacionamento. Nesta etapa estão previstos investimentos da ordem de R$ 1,6 milhão.

A ciclovia, que na verdade será um espaço multiuso reservado também para que as pessoas possam fazer caminhada, terá cerca de 2,7 metros de largura e 1,3km de extensão. O projeto, contudo, compreende ainda a execução do estacionamento no canteiro do “trecho 01”, troca de alguns ramais de água pluvial, novas bocas de lobo e revitalização urbanística.

“Não é só a ciclovia, são vários serviços que iremos executar já a partir de agora e que vão dar uma cara nova já para o projeto. Depois dessa fase já poderemos, apenas, vir mexendo na questão do calçamento e na abertura de mais vagas de estacionamento”, concluiu a secretária de planejamento Tássia Gélio Coleta Nossa.