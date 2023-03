O apresentador do programa esportivo “Os Donos da Bola”, da Band, falou sobre a cidade ao vivo na edição de anteontem

publicado em 23/03/2023

Fernanda Cipriano

O apresentador do programa esportivo, “Os Donos da Bola”, da Band, o conhecido Craque Neto, ex-jogador célebre, afirmou ao vivo durante a edição de anteontem, que virá a Votuporanga para a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin.

Nesta edição, o programa contou com a participação do narrador votuporanguense e colunista do A Cidade, Rogério Assis, que intermediou o convite ao apresentador. Porém, ainda não há data confirmada para a entrega da obra.

"Um beijo carinhoso a todos de Votuporanga para o prefeito Jorge Seba, que irá inaugurar a iluminação da Arena. Parabéns, será um prazer estar lá, eu, o Souza e o Veloso", disse ele durante o programa.

A iluminação

A obra para complemento da iluminação da Arena Plínio Marin é tocada pela empresa Cantóia & Figueiredo, que é de Votuporanga. Pelo projeto serão instaladas quatro novas torres, sendo três do lado oposto à arquibancada, onde ainda não há nenhum tipo de iluminação, e outra do lado esquerdo da área coberta para complementar a iluminação dos refletores instalados no teto da cobertura.

O projeto previa um investimento de pouco mais de R$ 880 mil, mas durante a licitação a Prefeitura conseguiu um desconto de forma que o investimento deve ficar na casa dos R$ 699 mil. Os recursos foram desmembrados de um financiamento feito pela Administração Municipal junto ao Desenvolve SP.