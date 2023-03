Mulheres não pagarão o ingresso e para o público geral a organização estipulou um valor único de R$ 10

publicado em 17/03/2023

A Votuporanguense vai realizar uma promoção para incentivar os torcedores a comparecerem na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Para o jogo mais decisivo de sua história, o CAV realiza uma promoção para incentivar o torcedor votuporanguense a comparecer em peso na Arena Plínio Marin. Mulheres não pagarão o ingresso e para o público geral a organização estipulou um valor único de R$ 10 para todos os setores da arena.

A iniciativa foi anunciada por meio das redes sociais do clube na noite de quinta-feira (16), a ideia de colocar as mulheres de maneira gratuita no estádio é para trazer uma homenagem pelo mês da mulher, por conta das comemorações do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no dia 8 de março.