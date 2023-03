A grande ganhadora foi Giseli C.F. Fernandes, ela preencheu o cupom como cliente do Porecatu, loja 3

publicado em 21/03/2023

Dentre os mais de 150 mil cupons da campanha Liquida Votu, Giseli Fernandes foi a grande felizarda e ganhou R$ 10 mil (Foto: ACV)

Franclin Duarte

Uma moradora de Votuporanga terá um ano de boas compras no comércio local. Dentre os mais de 150 mil cupons da campanha Liquida Votu, realizada pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga), o dela foi o sorteado lhe garantindo um vale-compras de R$ 10 mil.

A grande ganhadora foi Giseli C.F. Fernandes. Ela preencheu o cupom como cliente do Porecatu, loja 3. A entrega do prêmio será no próximo dia 30, às 9h, no auditório da ACV.

Além dela, outros cinco votuporanguenses também foram sorteados e levarão para casa um vales-compras cada um no valor de R$ 500. Os felizardos foram: Lélia Lisboa de Oliveira (cliente do Santa Cruz loja 1); Débora dos Santos Bispo Alves (cliente da Sueli Center); Lourdes Moreno Lopes Roberto (cliente do Porecatu), Nivaldo Jardim, (Porecatu loja 3); e Alexandre de Souza (cliente da Votuciclo).

Os vendedores responsáveis pelo atendimento vão levar R$ 150 em vales-compras. No total, a ACV e os parceiros repassarão R$ 13.400,00 para consumo nas lojas associadas.

A manhã festiva de anúncio dos ganhadores contou com a presença do presidente da Associação, Glauco Ventura e diretores; do assessor de Gabinete, Marcelo Zeitune, representando o prefeito Jorge Seba; do gerente do Sebrae-SP em Votuporanga, Marcos Amâncio; população e imprensa local.

“A Liquida Votu vem para contribuir com a atratividade dos clientes de Votuporanga e região. A campanha, que já se tornou tradicional, preenche a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães. A proposta busca incentivar o comércio a oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes”, disse o presidente da ACV, Glauco Ventura.