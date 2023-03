Sortuda, porém, terá que dividir o prêmio principal com outros quatro vencedores, dentre eles uma moradora de Álvares Florence

publicado em 27/03/2023

Edileuza ganhou uma casa com um carro na garagem, mas terá que dividir com outros quatro vencedores, uma delas de Álvares Florence (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma moradora de Votuporanga iniciou a semana com uma notícia para se comemorar em dobro. A sortuda faturou uma casa mobiliada com um carro na garagem, avaliados em mais de R$ 410 mil, no sorteio do SaúdeCap de anteontem. O prêmio, porém, ela terá que dividir com outros quatro vencedores, uma delas, inclusive, de Álvares Florence.

A contemplada foi Edileuza Lima do Nascimento, que é moradora do bairro Parque das Nações. Ela comprou a sua cartela por meio do aplicativo do SaúdeCap e para receber o prêmio a votuporanguense terá que comparecer na sede da empresa organizadora dos sorteios, que fica em São José do Rio Preto.

Ela terá que dividir o prêmio com a moradora de Álvares Florence, do bairro Jardim Primavera, Elenilza Innamorato, que comprou sua cartela no Bar da Barra. Além de um morador de Orindiúva, outro de São José do Rio Preto e de Mirassol.

Edileuza não foi a única votuporanguense pé-quente dos sorteios de anteontem. Além dela, Regina de Jesus Siqueira, moradora do bairro São Cosme, Debora Almeida Silva Santos, do bairro Vivendas, e Leonardo Vaz da Silva, do bairro Pozzobon, levaram cada R$ 2 mil no Giro da Sorte.