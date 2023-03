Programação foi anunciada na sexta-feira (17) pela prefeita Marcia Adriano em entrevista à Cidade FM; comemorações começam sábado (18) e vão até domingo (19)

publicado em 17/03/2023

A prefeita de Meridiano, Marcia Adriano, esteve na sexta-feira (17), na Cidade FM para anunciar a programação de aniversário da cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Meridiano, comandado pela prefeita Marcia Adriano, preparou uma grande festa para comemorar os seus 64 anos de emancipação política. A programação especial foi anunciada pela chefe do Executivo do município vizinho, em entrevista ontem à Cidade FM e contará com a inauguração de obras, shows e até um almoço gratuito para toda a população.

A festa começa hoje, com uma cerimônia cívica para a inauguração da ampliação do Terminal Rodoviário, entrega da praça Meridiano “E” e da reforma e ampliação da praça de Santo Antônio do Viradouro. O evento começa às 21h na rua João Savazzi, 1572 – Centro de Meridiano e contará com a presença de autoridades locais e regionais.

“Tudo foi preparado com muito carinho e amor. Meridiano é a cidade que eu nasci, cresci me casei, me realizei profissionalmente e pela qual procuro fazer sempre o melhor para retribuir tudo de bom que ela me deu. Poder proporcionar uma festa como essa para a nossa população é muito gratificante”, disse a prefeita.

Logo após a cerimônia cívica a festa será comandada pelas duplas Day & Lara e Edy Brito & Samuel, com muita música boa e descontração. As comemorações, porém, não param por aí.

Amanhã, dia do aniversário da cidade, será realizada uma grande cavalgada pelas principais vias de Meridiano, com saída programada para às 10h Cavalgada com saída em frente ao Pronaf. Logo na sequência, às 12h, será servido um delicioso almoço, com a tradicional queima do alho, totalmente gratuito para toda a população.

A animação fica por conta da banda Mr. James e Paulo Maya. Durante todo o evento, haverá ainda brinquedos infláveis e brincadeiras para as crianças, além de pipoca, algodão doce e muita diversão. O evento contará ainda com apresentações de dança das escolas municipais (Emei, Emef), Eja e Terceira Idade

“A gente proporciona o evento, mas a festa, na verdade, é da população e quem vai dar o toque especial nela é a população. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para que todos possam desfrutar ao máximo do aniversário de nossa cidade, desde as crianças, aos jovens, adultos e idosos. Todos estão convidados”, completou a prefeita.