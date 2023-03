A publicação foi feita por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo, delegado assume cadeira que foi ocupada por Marcos Negrelli

publicado em 20/03/2023

Márcio Nobuyoshi Nosse é o novo delegado titular da Delegacia Seccional de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil conheceu oficialmente seu novo delegado. Márcio Nobuyoshi Nosse assume a cadeira de delegado titular da Delegacia Seccional de Votuporanga, no lugar de Marcos Negrelli, que foi transferido para o Deinter-5, em Rio Preto. A notícia da nomeação saiu recentemente no Diário Oficial do Estado.

Márcio Nosse é delegado de polícia de 2ª Classe, mas o votuporanguense foi policial civil há 35 anos, sendo que passou 13 anos exercendo a função de escrivão e 22 anos como delegado de polícia. Ele já era conhecido na cidade, isso porque na última gestão ele foi delegado assistente da Seccional. De forma interina, estava no cargo o conhecido Celso Reis Bento, que atualmente é também da Deinter-5.

“Sinto-me honrado e agraciado com este convite em poder responder pela Delegacia Seccional de Polícia de minha cidade, com a nossa experiência, com o apoio de todos os policiais civis, tenho certeza de que os trabalhos continuarão sendo conduzidos, como vinha, da melhor forma possível”, disse Márcio.

No dia de hoje, Márcio terá reuniões na sede do Deinter-5 de Rio Preto com o alto comando da Polícia Civil do interior e deverá definir, entre outros assuntos, o nome do delegado-assistente da Seccional.

Em Votuporanga, Nosse já conduziu diversos departamentos. Ele foi delegado-titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) onde esteve a frente de diversas investigações dos mais diversos crimes, como homicídios, roubos, latrocínios e outras atividades ilícitas.