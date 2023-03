Essa é fase três do Plano Nacional de Vacinação

publicado em 27/03/2023

Aprovada pela, a vacina bivalente protege contra a cepa original Ômicron e suas sub variantes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

A Secretaria de Saúde de Votuporanga continua com a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente para o grupo prioritário de gestantes e puérperas da cidade. Essa é fase três do Plano Nacional de Vacinação.

As outras duas fases contemplam os seguintes grupos considerados pelo Ministério da Saúde como de maior risco: pessoas com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, pessoas com 12 anos ou mais vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e os trabalhadores dessas instituições, e comunidades indígenas com 12 anos ou mais.

Aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a vacina bivalente protege contra a cepa original Ômicron e suas sub variantes.