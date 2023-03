Os materiais são fabricados respectivamente nas indústrias Galego e Valfran, em Votuporanga

publicado em 20/03/2023

A fiscalização do Ipem-SP visitou duas indústrias de Votuporanga e em ambas tudo estava de acordo com as normas técnicas (Foto: Divulgação)

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, com a finalidade de proteger o consumidor, realizou verificação de carroçarias de carga sólida e balanças. Os materiais são fabricados respectivamente nas indústrias Galego e Valfran, em Votuporanga.

Na fábrica da Valfran, a equipe do Ipem-SP realizou o Exame de Conformidade de Modelo Aprovado das balanças. Na ocasião, foi feita a verificação da conformidade do instrumento às características de construção descritas na portaria de aprovação de modelo baixada pelo Inmetro, e específica para o modelo inspecionado.

Na sequência foram realizados os Ensaios de Medição. A balança é submetida aos ensaios de determinação de erros de medição, utilizando-se para isso padrões rastreados ao Inmetro.

Sempre que um instrumento de medição é verificado e aprovado, recebe uma marca de verificação inicial. Recebe também uma marca de selagem, (selo de material plástico contendo o símbolo do Inmetro) objetivando garantir a inviolabilidade do instrumento.

Na fábrica da Galego, o objetivo foi verificar as informações dimensionais e geométricas das carroçarias, conforme informado no seu projeto, para determinar o volume transportável. Cabe às equipes do Ipem-SP conferir os cálculos de volume e posição da marca de referência da carroçaria para que o transporte de produtos como areia, brita, madeiras, metais ou grãos estejam dentro das tolerâncias permitidas e impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

As verificações ocorrem nas instalações dos fabricantes ou importadores antes que a carroçarias sejam colocadas em uso. São realizadas as medições necessárias para verificar se a medidas estão de acordo com o projeto. Também é verificado o posicionamento da marca de referência. Todas verificações são realizadas de acordo com a Portaria Inmetro. Para cada carroçaria aprovada é emitido um certificado que atesta a aprovação.