O Instituto La Bruma foi o primeiro local credenciado no Brasil com a especialização para pessoas com algum tipo de deficiência intelectual

publicado em 13/03/2023

O Instituto La Bruma agora é o primeiro local credenciado Furukawa especializado em inclusão social (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Américo de Campos, localizada a pouco mais de 34km de Votuporanga, é a cidade pioneira a ter um centro de treinamento Furukawa, que é uma especialização internacional da área de tecnologia, para pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. O Instituto La Bruma agora é o primeiro local credenciado especializado em inclusão social no Brasil.

O instituto foi certificado pela Furukawa em 2022, depois do sucesso de uma ação de responsabilidade social conduzida pela empresa em parceria com essa instituição especializada em atender pessoas com necessidades especiais, por meio de métodos terapêuticos baseados na utilização de cavalos e de kits de Lego.

O La Bruma passou então a oferecer, gratuitamente, os cursos profissionalizantes da Furukawa na área de redes, que são ministrados por voluntários capacitados pela empresa. Com a iniciativa, a ideia é proporcionar às pessoas atendidas pelo Instituto La Bruma a oportunidade de estudar e seguir uma carreira profissional na área de tecnologia.

É o caso dos jovens Carlos Henrique Rocha e Gabriel Vieira, que estão com o instituto há cerca de cinco anos e conquistaram certificações profissionais Furukawa em vários cursos na área de redes FTTx. Carlos Henrique tem paralisia cerebral e concluiu no final de 2021 sua formação como técnico em mecatrônica; Gabriel tem síndrome de Asperger e formação como técnico em informática, ambos pelo Instituto Federal de Votuporanga.

No ano passado, os dois jovens iniciaram curso superior na área de tecnologia: Carlos Henrique para tecnólogo em Redes de Computadores, na Universidade do Norte do Paraná (Unopar), e Gabriel para bacharel em Sistemas de Informação, no Instituto Federal de Votuporanga.

“Os cursos e certificações obtidas trouxeram uma nova perspectiva de vida para o Carlos Henrique e o Gabriel, que ganharam autoconfiança e estímulo para continuar estudando e desenvolver uma carreira profissional”, conta Rodolfo Vera, fundador e presidente do Instituto La Bruma.

Ainda de acordo com o presidente do instituto, existem vários provedores de internet na região de Américo de Campos que enfrentam o problema da falta de mão de obra qualificada na área de redes de comunicação. “A Furukawa é referência nessa área e os cursos oferecidos aos jovens atendidos no Instituto La Bruma irão contribuir para atender à demanda desse mercado na região”, ressalta Rodolfo.