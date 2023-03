Votuporanga já contribuiu com a iniciativa ao enviar mais de 7,5 mil litros de água mineral para suprir a demanda das vítimas

publicado em 20/03/2023

Ação também busca voluntários para auxiliar na triagem e montagem dos kits para doação aos municípios atingidos pelas chuvas (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

O Fussp (Fundo Social de São Paulo) e a Defesa Civil SP iniciaram ontem uma nova etapa de abastecimento dos municípios atingidos pelas chuvas no Litoral Norte com as doações recebidas pela população. Votuporanga já contribuiu com a iniciativa ao enviar mais de 7,5 mil litros de água mineral para suprir a demanda das vítimas, no início do mês.

Desde 20 de fevereiro, quando se iniciou a ação de ajuda humanitária, já foram enviados às cidades atingidas um total de 364 toneladas de alimentos, água, roupas e produtos de higiene e limpeza.

Com o fim da ação emergencial, a entrega agora será feita de forma programada e de acordo com a necessidade de cada município. Na última semana, os fundos municipais de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba, além do Guarujá, se reuniram com o Fussp e com a Defesa Civil para detalhar a situação atual e informar as principais necessidades das famílias atingidas. Ilhabela já começa a receber nesta semana a doação de cestas básicas e água.

O capitão Rodrigo Fiorentini, Diretor de Ajuda Humanitária da Defesa Civil, explica que a previsão nesta nova etapa é a de que os envios sejam feitos mensalmente. “A estratégia agora é atender as necessidades pontuais e apoiar de forma constante todas as famílias até a reconstrução total das suas casas”, afirma Fiorentini.

O abastecimento das cidades continua sendo feito com os donativos entregues no depósito do Fundo Social desde o início da ação de ajuda humanitária. Além das 364 toneladas já enviadas no último mês, estima-se que ainda há cerca de 200 toneladas para serem entregues. Serão enviados também donativos adquiridos com as doações recebidas em dinheiro.

A presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Berenice Giannella, explica que foram recebidos cerca de R$ 1,8, milhão. “Com as doações em dinheiro, vamos iniciar o processo licitatório para comprar cestas básicas, cobertores e produtos de higiene que serão incluídos na programação de entrega aos municípios”, detalha Berenice.

Com volume suficiente para continuar abastecendo os municípios afetados pelos próximos meses, o trabalho neste momento é separar o volume restante de produtos e, para isso, é fundamental o apoio de voluntários.