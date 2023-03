Um ano depois de ser criada, com cinco associações afiliadas devidamente regulamentadas, três em formação e mais de 100 associados,

publicado em 03/03/2023

A Febtur espera receber em torno de 120 jornalistas especializados em turismo do Brasil e de outros países (Fotos: Elevador Lacerda - Salvador - Foto: Seleucia Fontes/@febuturto)

Depois de decidir Salvador como cidade sede do I Congresso, a diretoria da Febtur (Federação Brasileira de Jornalista e Comunicadores de Turismo) escolheu a marca do evento e o tema central: “A Comunicação Plural para um Turismo sem Fronteiras”.

Um ano depois de ser criada, com cinco associações afiliadas devidamente regulamentadas, três em formação e mais de 100 associados, a Febtur espera receber em torno de 120 jornalistas especializados em turismo do Brasil e de outros países para discutirem temas que remetem à comunicação dessa atividade que assume papel cada vez mais importante no aspecto social e econômico do Brasil.

Para Gorgônio Loureiro, Presidente Nacional da Febtur, “a comunicação do Turismo, deixa de ser um assunto de canto de página na revista ou jornal para assumir o protagonismo de um assunto de estado, já que a atividade do turismo está na Constituição Brasileira, no artigo 180, como uma atividade de estado, mas ela não é tratada com esta importância pelos governantes”. Será com este olhar que a Febtur vai tratar a comunicação que é feita para o turismo no País.

A Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, já confirmou presença na abertura do Congresso. Outros nomes importantes do setor, nacionais e internacionais, estão recebendo convite para participarem como palestrantes, enquanto a Febtur Bahia, anfitriã e organizadora local do Congresso elabora a programação técnica e social, para que os participantes desfrutem o máximo da hospitalidade baiana e das atratividades que a cidade oferece aos seus visitantes. Serão três dias de atividades técnicas, com palestras, mesa redonda, reunião de trabalho da entidade e visitas sociais.

Para a jornalista Heloísa Braga, Presidente da Febtur Bahia e anfitriã do evento, o I Congresso da Febtur inicia, para os profissionais de comunicação para o turismo, um novo momento, ressignificando a importância e a força que tem o segmento da comunicação de destinos, produtos e serviços. “Para a Bahia, é a oportunidade de mostrar ‘in loco’ toda a sua potencialidade aos profissionais especializados na divulgação turística, de ser propagada para inúmeros mercados e, por consequência, contribuir para o aumento de fluxo de visitantes. Um marco histórico, uma nova era para a comunicação voltada para o turismo”, completa.

O acarajé está fritando!