publicado em 23/03/2023

A atividade é aberta para alunos do curso e para profissionais da saúde em geral; taxa é de R$ 50 e pode ser dividida em duas parcelas (Foto: Reprodução)

O curso de Enfermagem da Unifev está com inscrições abertas para uma atividade sobre os desafios da profissão na segurança do paciente com o Prof. Me. André Lozano. O público-alvo são graduandos e graduados da área da saúde, e o evento será realizado no dia 15 de abril, das 8h às 12h, no auditório “Prof. Antônio Seba”, no Câmpus Centro da Instituição.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Rosana Aparecida Benetoli Duran, será realizada uma atividade em que os participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas e saírem mais preparados para o mercado de trabalho. “Usaremos uma metodologia de ensino realística, apresentando algumas situações e a prática baseada em evidências para debater sobre o assunto”, finalizou.

O docente do curso, Prof. Me. Rodrigo Soares Ribeiro, afirmou que a segurança do paciente está totalmente relacionada à qualidade da assistência prestada.

“Isso traz um grande desafio aos profissionais de saúde e às instituições, porque por mais esforços que sejam empregados na tentativa de prestar uma assistência livre de danos, o número de profissionais é pequeno comparado ao volume de eventos adversos que a assistência ao paciente produz”, refletiu.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu a segurança do paciente como redução, ao mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. “Sendo assim, a categoria que mais passa tempo ao lado do paciente é a enfermagem, e esses profissionais devem munir-se de conhecimentos na identificação de riscos, medidas preventivas e da redução de riscos para o paciente”, afirmou o professor.