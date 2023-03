Comemoração oportunizará atendimento nas mais diversas áreas com a participação das Secretarias Municipais e parceiros da Prefeitura

publicado em 07/03/2023

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, presidido pela primeira-dama e presidente Rose Seba, promove hoje a segunda edição do evento ‘Conecta Mulher”, em homenagem ao público feminino. A ação será das 9h às 13h, na Concha Acústica, envolvendo também à população em geral.

Na ocasião, as mulheres contarão com um vasto atendimento de prestação de serviços oferecidos pelo Poder Executivo, promovido com o apoio das Secretarias Municipais, e também, de instituições parceiras como: Câmara Municipal de Votuporanga, Saev Ambiental, ACV, Unifev, Senac, Sebrae, Plug Odontologia e Instituto de Cancerologia.

"Resolvemos fazer essa ação para mostrar a todas as mulheres que a Prefeitura está sempre disponível para acolher e atender o ano todo, e traremos esses serviços para mais perto de toda a população, principalmente ao público feminino, para que saibam que podem contar sempre conosco e assim, se sentirem mais seguras e terem um lindo e feliz Dia da Mulher, hoje e sempre", destaca Rose Seba.

As participantes receberão orientações e atendimento nas mais diversas áreas. Na Saúde, o acolhimento será com testagem rápida e orientações sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), além de distribuição de autoteste de HIV e instruções ressaltando a importância do exame preventivo de Papanicolau. Ainda na área, o evento, contará com uma tenda com serviços oferecidos pelos alunos dos cursos de Enfermagem e Estética da Unifev.

O Instituto de Cancerologia de Votuporanga também estará presente com orientações primárias de prevenção em saúde da mulher e com exposição fotográfica "Mulheres de Flores e Aço”, que ilustra a luta e superação de mulheres com diagnóstico oncológico. Outro parceiro é a Plug Odontologia, que realizará uma ação sobre a conscientização e importância da saúde bucal.

Já falando em Esporte, será realizado um ‘aulão’ de alongamento com a professora Karina Franzin, com a participação da turma da melhor idade atendida pela Secretaria de Esportes e Lazer.

A Secretaria de Assistência Social desenvolverá a oficina “Elas Empoderadas no SUAS”, que são ações de escuta, valorização, reconhecimento do papel feminino na sociedade, buscando desenvolver a tomada de decisões sobre a vida e possibilidades das situações vividas. A atividade será promovida pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CCI (Centro de Convivência do Idoso).

Além da oficina, serão oferecidas orientações para garantia de direitos das mulheres com o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher) e explicações sobre acesso à programas sociais.

As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos estarão disponíveis para quem busca oportunidade de trabalho, através de inscrições para os programas 'EmpregaVotu' e 'Votuporanga em Ação'.

A Saev Ambiental participará com a distribuição de cerca de 250 mudas para arborização urbana e também para reflorestamento, desde aroeira-salsa, árvore samambaia, pata-de-vaca e aroeira pimenteira. Entre as mudas frutíferas para sítios, serão disponibilizadas espécies de pitanga, manga, goiaba, acerola e ipês coloridos.

O Sebrae estará presente com o Sebrae Móvel, com ações de atendimento ao cliente e bate-papo sobre inteligência emocional, valorização da mulher e empreendedorismo feminino.

