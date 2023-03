A 8ª edição da corrida de pedestres ‘Run Avoa’ promovida em Votuporanga no último fim de semana atraiu centenas de atletas do ramo

publicado em 21/03/2023

A prova foi promovida pela Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) junto com a Secretaria de Esportes (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A 8ª edição da corrida de rua “Run Avoa”, que aconteceu em Votuporanga no último fim de semana, atraiu mais de 300 corredores. A prova foi promovida pela Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) junto com a Secretaria de Esportes, no Parque da Cultura.

De acordo com o divulgado, os vencedores da prova no masculino e feminino geral receberam um troféu cada e uma quantia em dinheiro. Todos os outros classificados em diversas categorias foram premiados do 1º ao 5º colocados com troféus, todos que terminaram a prova receberam medalhas alusivas, camisetas alusivas, isotônicos, frutas e água à vontade.

Victor Andrade, de Votuporanga, mas representante da equipe Arpa de Rio Preto, foi o campeão da classificação geral masculina, Ademir Oliveira, da equipe Cozimax de Mirassol, foi o segundo colocado e Anderson Cruz de Mirassol foi o terceiro. Em quarto lugar ficou Eder Paulo de Oliveira da equipe Cozimax Mirassol e em quinto Douglas Lopes Ribeiro da equipe Cozimax de Mirassol.

No geral feminino tivemos em primeiro lugar Karina Franzin, da Avoa, 2º lugar ficou Valeria Prieto, de Novais, em terceiro ficou Rosimeire Santana Arena, da equipe Cozimax de Mirassol, em quarto ficou Cristiane Vieira da Costa, da equipe Birigui Run e em quinto Andressa Graziela, de Votuporanga.