As máquinas e as equipes responsáveis pela infraestrutura já estão no local, montando a rede de drenagem e realizando trabalhos estruturais

publicado em 27/03/2023

Finaliza a etapa de drenagem, será instalada a rede de água e posteriormente será iniciada a construção das 185 casas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A construtora contratada pelo Governo do Estado de São Paulo para as obras de infraestrutura urbana na área do desfavelamento em Votuporanga, iniciou na segunda-feira (27) o processo de implantação do sistema de drenagem no local. O investimento é de R$ 4,6 milhões para as obras de loteamento do espaço, com a abertura de ruas, galerias e demais serviços iniciais.

A drenagem é um processo importante para o controle das águas pluviais, que pode prevenir enchentes e outros problemas decorrentes do acúmulo de água em áreas urbanas.

Os trabalhos no local, que fica próximo à antiga Colônia da Fepasa, foram iniciados em novembro do ano passado, durante uma visita do então governador em exercício, Carlão Pignatari (PSDB). Desde então, toda a preparação de solo e rede de esgoto já foram concluídas e, neste momento, a empresa responsável está na fase de instalação dos tubos de galerias de águas pluviais.

“Aqui, o sonho de 185 famílias começa a se tornar realidade. Estou acompanhando de perto este que é um dos principais projetos da nossa administração. Seguimos trabalhando para levar moradia digna, com qualidade e serviços públicos, para aqueles que mais precisam”, disse o prefeito em entrevista à Cidade FM.

Finaliza a etapa de drenagem, será instalada a rede de água. Após os trabalhos preparatórios, será iniciada a construção das 185 casas que irão beneficiar as famílias que hoje vivem no Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.