Com a energia que foi furtada durante todo o ano de 2022 em Votuporanga, seria possível abastecer 600 casas por mais de um mês

publicado em 07/03/2023

Foram recuperados 120 mil kWh de energia, suficientes para abastecer 600 casas durante o período de um mês (Foto: Reprodução/Corsen)

Fernanda Cipriano

A empresa responsável pela energia de Votuporanga, a Neoenergia Elektro, identificou 100 fraudes de ligações, conhecidos popularmente como “gatos” de energia, durante o ano inteiro de 2022. Foram recuperados 120 mil kWh de energia, suficientes para abastecer 600 casas durante o período de um mês.

De acordo com o divulgado pela Elektro, as fraudes foram identificadas em setores residenciais e de comércios, principalmente, nos bairros Jardim Marim, Cidade Nova e no bairro Estação.

A empresa realizou os flagrantes junto com as Polícias Civil e Militar em 24 operações em conjunto, resultando na condução de 35 pessoas à delegacia. Os responsáveis pelas unidades flagradas com a fraude, mesmo que não estivessem no local no momento da inspeção, respondem a inquérito policial.

Para alcançar o resultado, a distribuidora mobilizou mais de 200 profissionais, que realizaram 36 mil inspeções ao longo de 2022 nas cidades de atuação da concessionária. As ações de campo complementaram o trabalho de inteligência da empresa, que vem investindo em novas tecnologias e equipamentos para aumentar a assertividade das operações.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.