O caminho ficou aberto para André do Prado (PL), que deve ser eleito com os votos de pelo menos 80 dos 94 deputados estaduais

publicado em 13/03/2023

Carlão Pignatari não irá disputar a reeleição para a presidência da Alesp; caminho aberto para o PL de André do Prado (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), confirmou ontem ao A Cidade, por meio de sua assessoria, o que se comenta há dias nos bastidores: ele não disputará a reeleição para o comando da Casa Legislativa paulista. Com ele fora do páreo, o caminho ficou aberto para André do Prado (PL), que deve ser eleito com os votos de pelo menos 80 dos 94 deputados estaduais.

A eleição da Mesa Diretora da Alesp ocorre na tarde de amanhã, quando tomam posse os 94 deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado — 54 deles foram reeleitos. O PL e a federação composta por PT, PCdoB e PV, elegeram as maiores bancadas, com 19 parlamentares cada.

A saída de Carlão da presidência quebra uma hegemonia de quase 30 anos do PSDB no poder Legislativo e também no Executivo. Isso ocorre justamente no período em que os tucanos perderam força em todo país após uma eleição polarizada entre direita e esquerda e rachas internos na sigla.

Com a terceira maior bancada (nove deputados), o PSDB deve assumir a segunda secretaria, mas esta não será ocupada pelo deputado votuporanguense e sim por Rogério Nogueira. Pelo acordo feito entre as maiores bancadas, André do Prado será o novo presidente, o Republicanos ficará com a vice-presidência (sem um nome ainda definido) e o deputado Teonilio Barba (PT) assumirá como primeiro secretário. O mandato é de dois anos.

Balanço

Ao deixar a presidência da Alesp, há uma perspectiva de que Carlão apresente um balanço sobre o seu trabalho frente à Casa. Até a tarde de ontem, no entanto, sua assessoria informou que não havia nada previsto nesse sentido.