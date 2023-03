Em meio à novos surtos de gripe, enfermeira e empresária Haline Morato, explica tudo sobre como proteger quem a gente ama contra a doença

publicado em 17/03/2023

Franclin Duarte

Em meio à novos surtos de gripe, que têm levado muitas pessoas a lotarem as unidades de saúde de Votuporanga, a Clínica Protege - centro especializado em vacinação e cuidados com a saúde de recém-nascidos, crianças, adultos e idosos – recebe a nova vacina contra a gripe. A novidade foi anunciada pela enfermeira e empresária Haline Morato, que aproveitou para explicar tudo sobre como proteger quem a gente ama contra a doença.

Segundo Haline, a vacina de 2023 vem com algumas modificações. Diferente do ano passado, ela vem com duas linhagens do tipo A, H1N1 e H3N2, além de duas linhagens do tipo B.

“Lembrando que a vacina é anual e este ano está bem diferente do que no ano passado, então, todo mundo tem que tomar. Como os anticorpos da vacina contra gripe diminuem com o passar do tempo, a imunização anual é essencial. Além disso, uma nova vacina é produzida todos os anos, de acordo com as recomendações da OMS, que sempre atualiza os tipos de vírus contra os quais há proteção. Quem tomou ano passado, já não serve mais, tem que reforçar esse ano, pois estamos vivenciando muitos casos de gripe A, principalmente em crianças que desenvolveram quadros graves e necessitaram de internação”, explicou.

De acordo com a especialista, a ação preventiva é a melhor forma de proteção contra a doença que pode causar complicações com risco até mesmo de morte.

“Paramos de usar máscaras, voltamos a conviver em grupos maiores de pessoas, nossos filhos voltaram a frequentar escolas e os vírus passaram a ter uma transmissão mais alta novamente”, avalia.

Diante desse cenário, o objetivo da Protege é proporcionar a imunização para qualquer pessoa que tenha interesse e disponibilidade para adquirir a dose anual.

“A mortalidade da gripe, em 2022, foi maior do que a da Covid-19. É preciso que a população volte a ter a percepção do perigo da Influenza, que pode causar uma pneumonia, uma internação ou outras complicações piores”, completou Haline.