O time treina sem contar com o apoio de Gabriel Almeida, Gustavo e Vitão, que serão desfalque no jogo decisivo diante da equipe do Rio Preto

publicado em 15/03/2023

O técnico do CAV, João Vallim, disse que elenco tem se preparado para a partida decisiva (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O Campeonato Paulista da Série A3 fecha todos os jogos da primeira fase neste sábado (18). Com isso, o CAV ficou com a semana cheia para os treinos antes da partida decisiva diante da equipe do Rio Preto, na Arena Plínio Marin, às 15h.

Para se manter na Série A3, nessas circunstâncias, o time só precisa de si mesmo e ganhar a última partida. Em caso de empate, o elenco terá que torcer pelo tropeço de seus dois concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, Sertãozinho e Audax, que têm 13 e 12 pontos, respectivamente.

“Eu vim para isso, tirar o CAV da zona de rebaixamento. Essa era a minha missão, já saímos da zona agora é nessa última rodada a decisão. Todo mundo empenhado, todo mundo comprometido para que a gente consiga e esperamos que depois da tempestade venha a bonança, que é a permanência da divisão”, disse o técnico da Votuporanguense, João Vallim.