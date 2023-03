A Votuporanguense terá que enfrentar, fora de casa, o vice-lanterna Sertãozinho, que está com dez pontos na tabela

publicado em 07/03/2023

A Votuporanguense encara mais um confronto direto contra o rebaixamento da Série A3 (Foto: Rainer Moura)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) viverá mais um confronto direto hoje contra o vice-lanterna do campeonato, o Sertãozinho. O rival está uma posição atrás da Alvinegra, com dez pontos, e o resultado desta partida irá balançar muito a parte de baixo da tabela, podendo a Votuporanguense até decretar um rebaixamento.

Restam três rodadas para o término da primeira fase do Paulista A3, quando serão conhecidos os oito clubes classificados, como também os dois piores que serão rebaixados para a próxima temporada da Segundona Paulista.

O adversário, 15º colocado na tabela, vem para a partida de hoje, com início previsto para às 19h, animado após uma vitória diante do Rio Preto fora de casa. Na ocasião o time venceu por 2 a 0.

Já a Votuporanguense, mais uma vez, iniciou a semana com a expectativa de juntar os cacos depois do empate do último jogo dentro de casa. A oportunidade era perfeita de conquistar os três pontos em casa e ir para esta 13ª rodada do campeonato com mais tranquilidade para fugir do rebaixamento.