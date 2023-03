O time, que lutou para não cair durante a Série A3, está com orçamento modesto e não disputará a Copa Paulista neste ano

publicado em 23/03/2023

O time, de acordo com a diretoria, está com orçamento modesto e por isso não disputará a Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) não terá calendário de jogos do elenco profissional para o segundo semestre. O time, que lutou para não cair durante o Campeonato Paulista da Série A3, de acordo com a diretoria, está com orçamento modesto e por isso não disputará a Copa Paulista neste ano.

De acordo com a diretoria, eles têm mantido um reestabelecimento financeiro do clube. Pelo planejamento estipulado em 2023 e no ano que vem a ideia é disputar somente a Série A3 e tentar equilibrar as contas para que no ano de 2025 o time consiga manter o calendário durante o ano todo no profissional e investimentos na base Alvinegra.