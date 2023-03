O time jogará amanhã mais uma partida decisiva do campeonato contra os donos da casa na busca de escapar de vez do rebaixamento

publicado em 10/03/2023

Votuporanguense faz mais um jogo da vida, fora de casa, diante da equipe do Barretos no domingo (12) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Faltam apenas dois jogos para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. Cada partida, porém, é decisiva para o Clube Atlético Votuporanguense, que na tarde de domingo (12), às 16h, no estádio Antônio Gomes Martins, o conhecido estádio Fortaleza, faz o “jogo da vida” contra o Barretos.

Essa partida é mais um ponto crucial para que a Votuporanguense se consolide de vez e escape do rebaixamento para a Segundona de 2024. O confronto é mais um direto, isso porque o CAV está na 13ª posição com 14 pontos e o Barretos logo atrás com 13 pontos, na 14ª colocação.

O rival, que também fez a sua tarefa na última partida, vem de uma vitória fora de casa, por 2 a 1, diante da equipe do EC São Bernardo, depois de uma sequência de derrocadas com três derrotas seguidas.

Já a Votuporanguense vem de uma vitória, uma derrota, um empate e a vitória maiúscula fora de casa, diante da equipe do Sertãozinho, por 1 a 0. O time entra, novamente, com força máxima, mas com dois jogadores pendurados, Gustavo e Gabriel Almeida, que devem estar entre os titulares.

O time entra em campo com uma postura de tudo ou nada, como declarou recentemente o técnico da Alvinegra, João Vallim. O elenco viajou na tarde de ontem e já está instalado na região de Barretos para a partida de domingo (12).

Transmissão