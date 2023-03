O parlamentar foi reeleito em outubro do ano passado ao bater o seu recorde pessoal e conquistar 105.245 votos

publicado em 15/03/2023

Carlão Pignatari tomou posse na tarde de quarta-feira (15) de seu quarto mandato como deputado estadual do Estado de São Paulo (Foto: Alesp)

Franclin Duarte

O deputado estadual votuporanguense, Carlão Pignatari (PSDB), tomou posse ontem para o seu quarto mandato no legislativo paulista. O parlamentar foi reeleito em outubro do ano passado ao bater o seu recorde pessoal e conquistar 105.245 votos, dos quais 18.646 saíram de Votuporanga.

Carlão foi empossado em uma sessão solene realizada na tarde de ontem junto dos outros 93 deputados e deputadas estaduais eleitos para a 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Desses, 55 foram reeleitos para continuar representando o povo paulista; 32 assumem pela primeira vez uma cadeira na Alesp e outros sete já foram deputados ou deputadas em legislaturas anteriores e agora retornam para mais quatro anos.

“É com muita honra e gratidão que tomo posse como deputado estadual pela quarta vez. É um momento importante para mim, onde reforço meu compromisso de continuar trabalhando muito pelo interior, em prol do desenvolvimento da nossa região e para ajudar as pessoas que mais precisam. Conto com o apoio de todos vocês nessa nova jornada”, disse Carlão ao tomar posse.

Antes de ser empossado para mais um mandato, Carlão recebeu a visita e o apoio de inúmeros prefeitos e autoridades da região que foram até o seu gabinete para agradecer seu trabalho em prol dos municípios. Um deles foi o prefeito Jorge Seba (PSDB) que fez questão de agradecer pessoalmente os mais de R$ 94 milhões de recursos intermediados pelo parlamentar para Votuporanga nos últimos dois anos.

“Hoje, mais uma vez, Votuporanga será representada no maior parlamento da América Latina. Parabéns, meu amigo Carlão Pignatari, pela posse do seu quarto mandato como deputado estadual! Desejo-lhe muito sucesso, tenho certeza de que seus esforços continuarão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas”, destacou Seba.

