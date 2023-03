Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o A Cidade procurou histórias de mulheres protagonistas na arte em Votuporanga

publicado em 07/03/2023

A votuporanguense Mariana Maricato construiu seu sonho por meio das experiências do ballet (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Uma vida dedicada ao ballet. É como Mariana Maricato viveu os 36 anos de sua vida, nascida em Votuporanga foi em um projeto da prefeitura municipal, com apenas nove anos, que a bailarina se viu pela primeira vez diante do que tocaria o seu coração e movimentaria a sua vida profissional com o passar dos anos.

Neste dia da mulher, a votuporanguense se recordou de sua primeira inspiração, a professora que lhe apresentou no ballet, Cristina Soares. Mulheres fortes inspiram outras e foi nesse sentido que a arte da dança entrou na vida da Mariana.

“A dança sempre me trouxe auto confiança, ela me faz acreditar que sou capaz, que posso sempre ir mais longe. Ela desperta em mim sentimentos únicos, quando estou no palco ou em sala de aula’, disse ela ao A Cidade.

Muito além de uma simples apresentação de dança, a prática e a devoção ao ballet funcionam como um transformador na vida de quem os pratica. Tanto é que Mariana tem como inspiração Cecília Kerche, que para ela é uma mulher de garra, uma bailarina única.

“A dança é capaz de despertar emoções incríveis, e também tem o poder de cura! Digo isso por mim e também vejo isso através das minhas alunas, que relatam como a dança faz bem a elas tanto no físico quanto no emocional.”, completou ela.

Com a frase de Nietzsche, “que seja perdido o único dia em que não se dançou” é que Mariana tocou sua carreira e chegou à realização de um dos seus maiores sonhos, a construção de seu estúdio próprio de dança, onde pode transformar a vida de mulheres com o poder da arte.