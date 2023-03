O vereador Serginho da Farmácia utilizou a reportagem do A Cidade sobre o acidente que deixou um motociclista ferido na rua Nassif Miguel

publicado em 28/03/2023

Serginho da Farmácia levou para a sessão da Câmara de anteontem a reportagem sobre o acidente com fios pendurados (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Ainda na sessão ordinária de segunda-feira (27), Serginho da Farmácia mostrou indignação e cobrou providências, principalmente do setor de fiscalização da Prefeitura, para fazer valer a lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Jorge Seba em janeiro, que busca responsabilizar empresas e evitar o risco de acidentes provocados pelos fios soltos em postes pela cidade. Para tratar do assunto, o vereador utilizou a reportagem do A Cidade sobre o acidente que deixou um motociclista ferido na rua Nassif Miguel após ele se enroscar em um fio e cair do veículo.

Serginho é autor da lei que tornou a Elektro responsável pela garantia do uso correto do espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em seus postes.

“Não adianta um projeto passar por essa Casa de Leis, ser aprovado por unanimidade e não ter fiscalização. Tem ruas aqui da cidade que você não consegue andar de tantos fios pendurados. Faz uns três ou quatro meses que aprovamos esse projeto e onde está a fiscalização? Projetos que passam por essa Casa têm que ser respeitados e colocados em validade, do contrário, é chover no molhado e situações como essas vão continuar a acontecer”, afirmou.